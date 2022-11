Brookville High School First Quarter Honor Roll

BROOKVILLE — Brookville High School has announced the names of students that achieved Honor Roll status during the 1st quarter.

In order to be named to the Honor Roll students at the high school as well the Miami Valley Career Technology Center had to achieve a GPA of 3.33 or above. *Denotes High Honors with a GPA of 3.7 or above.

12th Grade: Kylee Aponyi, *Noelle Bench, Kyle Bland, *Keegan Bone, *Jesse Boyd, *Rollin Brandeberry, *Christopher Bronner, *Sophie Brooks, *Vincent Brookshire, *Chelsea Brown, Joshua Brown, *Wyatt Brownfield, Andrew Buckner, *Lynn Calhoun, *Julia Cavey, *Mason Combs, *Joshua Cooper, *Timothy Davis, *Bailey Denlinger, *Mya Doles, Brycen Dull, *Karson Ebbing, *Sara Flora, *Avery Florkey, *Jaclyn Fye, *Maggie Gebhart, *Christopher Gibson, Alyssa Greene, *Grace Haas, *Laney Herbert, *Hannah Hoops, *Lehua Hoops, Mason Hurst, *Mya Hurst, *Jake Jennings, Jocelynn Jewett, Logan Jones, Dylan Keller, Tyler Ketchen, *Dominic Kleismit, *Sophia Koewler, *Grady Lamb, *Taylor Lockard, Drake Long, *Aelicity Maiden, *Sierra May, *Joshua Mitchell, *Paxton Miracle, *Isabel Monnig, *Leah Neff, *Jaydon Norman, *Andrea Paletta, *Madison Peters, *Megan Saylors, Karsin Shackleford, *Grace Sidaras, *Isaiah Smart, Bronson Stacy, *Zachary Swinning, *Caleb Szwec, *Brandon Waggoner, Luke Watkins, *Emma Watt, *Brody Webb, *Brandon Weyer, Lexie Willaims, *Talon Williamson, Madison Wilson, *Danielle Winner.

11th Grade: *Bree Albertson, *Briana Andel, *Kayde Baker, *Jackson Bench, *Alexandria Bickel, *James Booth, *Lucas Byrne, Ashlyn Buerk, *Rita Carey, *Sara Carr, Braden Chambers, *Sherlock Chen, *Cole Crabtree, Ava Creech, *Shyanne Dankworth, *Melina Davidson, *Kory Davis, *Rowan Deardurff, Hayden Deitzer, *Nicole Deshong, *Luke Dolan, Stephen Drake, *Jaycee Dull, *Isaiah Early, *Keith Erwin, *Samuel Fullenkamp, *Kara Gardner, *Paige Gardner, Zoe Gross, *Nora Harsh, Leila Haberl, *Ashlee Haupt, *Addison Hern, *Grace Hinton, *Isabelle Holp, *Andrew Holt. *Seth Hoover, *Jamy Hutton, *Alexander Kidwell, *Aidan Kimmel, Landon King, *Elijah Kirchhoffer, *Lauren Kokladas, *Austin Lackey, Keira Larano, *Coltin Lawson, *Hailey Lightcap, *Maddie Linze, *Melina Lucente, *Molly Luebke, *Logan McKown, Hayden Mcqueen, *Keegan Mehr, Claire Michael, Aiden Naber, *Avrianna Reich, Andrew Rieder, *Laura Robbins, *Mackenzie Roesser, *Ryland Smoot, Gracie Smyer, Tyler Snow, *Trevor Stammen, *Abigail Stanoikovich, *Johnna Szkudlarek, *Mary Tarkany, Austin Taylor, *Marin Thom, *Cheila Tolle, *Jayden Tolle, *Mary Tolle, *Eli Ward, *Karley Warner, *Alex Weidner, *Aiden White, *Caleb Wilder, *Alaina Wilmouth, Kymara Wilson, *Jenna Wissinger, *Jace Wood, *Lily Zimmerlin.

10th Grade: *Walter Adams, Allen Summer, Jacob Balcom, *Dylan Ballin, *Tristin Bihn, *Holly Bishop, *Jolie Bittorf, *Gideon Blevins, *Aleah Bloomfield, *Ava Brandeberry, *Carson Brockman, Trenton Brooks, *Keegan Brownfield, *Marek Brownfield, Isabella Bruns, Kaydence Bryan, Jac Bucner, *Grace Burton, *Adriana Caraman, *Ryan Clemmons, Poppy Colston, *Alexandra Corder, *Ethan Dailey, *Ella Dickerson, *Eby Chaynse, *Emily Etter, Hunter Gardner, Presley Garrett, *Hunter Gibson, *Zachary Gibson, *Tide Hamilton, Blake Hedges, *Ava Helser, *Alaina Hinze, *Jacob Holland, *Matthew Holland, Payton Holp, *Anela Hoops, *Coy Hyre, Laci Jerome, *Hayden Jones, *Karl Karlsson, *Madison Ketchen, *Daisy King, Dominick King, *Jackson Kleismit, Erika Kramer, Makenzie Lingle, Ariane McCutcheon, Aden Metcalf, *Dylan Meyers, Jordan Meyers, *Emily Miller, *Morgan Miller, Owen Monnig, Dane Moore, *Ella Nutter, *Jordyn Oliver, Lukas Osswald, Drasti Patel, Troy Peak, *Garrett Peters, *Hope Polster, *Chase Puskas, *Autumn Randall, *Elaine Rhoades, *Logan Ricciardi, Aiden Rice, *Alex Richardson, *Alexis Richardson, Braden Risser, Luke Rutherford, *Imani Salmon, Allee Samons, *Trenton Sears, *Kaylee Sexton, *Jonah Sievers, *Xavier Stacy, *Ellie Suggs, *Serenity Suggs, *Grace Taylor, *Kara Thomas, *Kalissa Thompson, *Lucas Tipton, *Ava Ullery, *Nathan Waggoner, *Roman Whorton, *Lane Willoughby, Logan Wright, Savannah Young, Scott Young.

9th Grade: Briana Abrams, *Ava Abshire, *Calvin Allen, *Madeline Allen, *Aubrey Andel, *Abigail Applegate, *Logan Barr, Ethan Bench, Josey Bihn, Landon Bihn, *Matthew Booth, *Isaac Brown, *Thomas Brown, Kaelyn Cantrell, *Paloma Carey, *Aiden Chandler, Ashlyn Childers, *Brayden Coleman, *Gabriel Combs, *Ayden Cowens, *Aribella Cummins, *Maura Cunningham, *Lily Dailey, *Lexy Dehaven, *Brooke Denlinger, Nora Durham, *Lauren Eller, *Greyson Florkey, *Emma Fokkink, *Gavin Freeman, *Abigail Fullenkamp, *Hannah Gayman, Hunter Gisewite, *Cara Haas, *Blake Hardin, *Evan Hardin, *Maya Haydon, *Calli Helton, *Shawn Holderman, *Eva Holler, Mallory Arnold, *Lucas Horn, Julia Humphrey, Ava Hutchinson, *Luke Hyre, Dale Inman, *Destin Jones, *Kylee Jones, Dillon Ketron, *Sylvia Manis, *Quinn McCoy, Baylee McNew, *Avery Miller, *Erin Moler, Sam Norby, *Kingston Orwig, Dacota Pancake, *Darsh Patel, *Evan Pentecost, *Ava Peters, *Von Price, *Rylie Prince, Brenna Reed, *Lindsay Rieder, *Callahan Riley, Jamison Roberts, *Cheyanne Sammons, Tanner Sampson, Christian Seitz, Grace Siple, *Braeden Smart, *Sidney Sprada, *Alex Stacy, *Blake Stacy, *Bryce Staggs, Madelyn Tarkany, *Alyssa Taylor, *Trent Lucas, *Jace Vance, *Daelon Wackerman, *Lindsay Watkins, *Aedan Welch, *Sienna White, *Gracie Wilder, *Jackson Wintrow, Auroara Wiseman, *Quinn Woehl, *Grant Yonkers.