Northmont High School Honor Roll

CLAYTON — Northmont High School has announced the list of students that achieved ‘Honor Roll’ status for the 1st quarter.

All students achieving a grade point average of 3.2 with no grade lower than a “C” during a grading period will be recognized for excellent achievement. The following students have been recognized for Quarter 1:

Grade 9: Brianna Abels, John-Paul Abrams, Nilaja Aldridge, Connor Anderson, William Anderson, Emma Ashley, Jonas Ayler, Keegan Baker, Cameron Bannister, Abigail Barnes, Sophia Barrett, Julian Bazile, Christopher Beal, Hannah Bergjord, Carly Bingham, Keira Bingham, Chase Bishop, Andrew Bogner, Jacob Borger, Kendall Borgmeier, Helaina Bowling, Richard Braden, Ayden Brandell, Jerryl Briggs, Andie Brown, Jocelyn Brown, Kara Brown, Caralyn Bryson, Amanda Bugaev, Gabriel Bugaev, Zachary Burke, Lacey Burton, Brady Canan, Myles Capps, Brayden Carmack, Kevin Carruth, Chikwesiri Chima, Kimberly Cho, Tyson Clagg, John Clark, Allen Class, Kaitlyn Coatsworth, Griffin Coleman, Henry Colley-Lambright, Annika Comer, Aubree Conti, Lynne Cremeans, Aaliyah Cunningham, Keziah Daniel, Dominic Davidson, Tilyah Davidson, Braedon Dresnek, Javeon Duffie, Dylan Duncan, Jayden Duncan, Peyton Dunning, Bridget Elder, Lillian Epperley, Marc Espy, Madison Evans, Cameron Fea, Brailyn Feight, Harmony Finley, Lily Fischer, Tamera Fischer, Michael Fletcher, Megan Fosburg, Alena Fuller, Brooklyn Gaffin, Zachary Griffith, Rylan Grimm, Reagan Grone, Daulton Guthzeit, Arion Gwynne, Jenna Hall, John Hansbarger, Torien Hardamon, Ryleigh Hardwick, Terry Harrell, Emma Harris, Mya Harrison, Jackson Hart, Alyssa Hatt, Owen Hedke, Jared Hellstrom, Ezra Hensley, Mansi Hira, Grace Hockenberry, Raina Hogstrom, Garret Hoke, Lyndsay Holmes, Alexis Hoops, Grace Horman, Da’Veona Howard, Alexander Hoyng, Elias Hull, Chisom Ibe, Rebecca Imes, Cassidy Ivy, Angela Jennings, Jae’da Jennings, Dalys Johnson, Danay Johnson, Gabriel Johnson, Jadyn Johnson, Daniel Jones, Layla Jones, Sophia Jones, Tre’Jsaun Jones, Chloey Kline, Jazmine Klinzman, Lacie Knick, Brityn Knoth, Orianna Laino, Zachary Lairmore, Noah Lindsey, Jason Little, Kennedy Littlejohn, Domenic Lucido-Estepp, Luke Mangen, Kayla Marsh, Justin Martin, Cade Matthews, Landon McCargish, Gen’nieyah McDonald, Maxden McMillin, Austin Meagley, Israel Means, Aadyn Mergler, Samantha Meyerhoeffer, Hana Mickey, Brianna Miller, Mason Mitrousis, Omari Montgomery, Cole Morgan, Melanee Nichols, Nneoma Niffa, Colton Norris, Ikechukwu Nwanoro, Elijah Nyandwi, Aubrey Nyberg, Michael Osborne, Meet Patel, Grant Patterson, James Paul, Elliot Paull, Isaiah Pepper, Gabriel Pequignot, Alexander Pfeiler, Javier Pfeiler, Wyatt Pfister, Izabella Phelps, Sarah Porter, Owen Prince, Molly Quillen, Ayla Rammel, Noah Reinke, Jamie Rickmon, Kimberly Rodriguez, Olivia Roussel, Joseph Royal, Synae Rucker, Samantha Ruddle, Kaydin Rugg, Carter Rushing, Brook Russell, Spencer Sabin, Drake Sauber, Sydney Schmaltz, Alexander Schmid, Katelyn Schneider, Kayli Scott, Mckenzie Scott, Emilija Sereika, Hayley Sherman, Lola Shetler, Dalton Simmons, Lillian Simpson, Olivia Simpson, Connor Slentz, Lanna Slone, Colton Smart, Finnegan Smith, Hailey Smith, Kayla Smith, Kyliah Sorrell, Mallory Stephens, Dylan Stevens, Bennett Stouder, Samuel Stukey, Shari Taylor, Jacob Testerman, Shia Thomas, Jenna Thompson, Sergio Torres, Phuong Tran, Jordyn Tsamasiros, Ilse Turner, Quincy Vann, Madalyn Veach, Monica Veach, Dalton Walden, Nataya Wallace, Braxton Weatherford, Austin Welch, Jaeda White, Trinity Wieland, Kyla Wilcoxson, Yanelle Wilkinson-Harper, Ameesha Williams, Zander Wilt, Abigail Young.

Grade 10: Nathan Abner, Pedro Acuna Fuentes, Miracle Akpan, Abigail Allen, Tyler Ancrum, Kristina Applegate, Alayna Armour, Lincoln Arnett, Sydney Asbra, Sarah Atha, Isaiah Atwood, Kayla Atwood, Karen Azagaku, Chloe Bagamasbad, Paige Baker, Mackynsi Balsley, Laynee Barrett, Colton Bingham, Kylar Bird, Braylon Boddie, Israel Boykin, Sophia Braden, Lily Braswell, Lydia Bridenbaugh, Kole Brooks, Brooklyn Bucher, Nicholas Bullio, Myles Burgess, Sallie Burke, David Burns, Tyler Buxton, Maciah Byrd, Bobbi Carsner, Cameron Channels, Jasween Cheema, Jayden Clark, Maya Clavier, Hannah Conley, Lauren Conner, Camden Cox, Henrik Dabbs, Luke Daniel, Hayden Davis, Marley Davis, Troy Devers, Rashanpal Dhindsa, Russell Dillak, Nathan Yeshua Dobles, Eva Dotson, Laurellie Dougherty, Austen Dozier, Darian Edmonds, Shay Edwards, Zoey Evers, Brooke Fitzwater, Macy Fitzwater, David Fogle, Austin Frederick, Brooke Gates, Benjamin Gaya, Elle Gilmore, Lola Gosser, Zane Gray, Jaden Green, Grace Gregory, Zoey Grimes, Tiana Grooms, Madeline Hager, Nathan Haley, Sophia Hamlin, Leeanna Hampton, Naja Harris, Kimberly Heflin, De’Jae Henderson, Kenneth Henson, David Hibbard, Mason Hillard, Kaylie Hoff, Tyler Hosmon, Madyson Howard, Riley Humphreys, Dawson Isaacs, Keegan Islam, Nadiya Jacobs, Lariah Jennings, Connor Johnson, Madison Johnson, Aerial Jones, Devin Jones, Jaiden Judkins, Cameron Kennedy, Mathias Kiffle, Lynsie King, Colten Kingsolver, Courtney Klink, Scarlett Knaier, Ethan Kral, Ryan Kuykendall, Cole Lauderdale, Elizabeth Law, Abby Lawson, Daemani Lee, Malia Lenhart, Dalin Lewis, Jade Little, Yu Liu, Alexis LoBue, Lilia Lopez, Emma Lunsford, Cooper Lykins, Gabriel Malott, Brooke Mathis, Addison McCormick, Alyssa McGill, Alysa Mergler, Gauge Miesse, Meleeyah Milliner, Maliya Mitchell, Victor Moniaci, Donye’ Moore, Mayzie Morgan, Sij-El-Din Mustaine, Macy Myer, Phuc Nguyen, Thuan Nguyen, Kaden Nickell, Jaiden O’Dell Howard, Mia-Matilda Oinits, David Oliver, Lauren Ostrander, Kaylynn Pearson, Myrah Peters, Alexander Pierce, Isabelle Plummer, Jaxon Pollock, Elise Preiss, Briana Pressel, Corissa Pressel, Hannah Ransdell-Isham, Chevelle Reed, Zachary Reedy, Kylie Rehmert, Ta’Tyana Reid, Payton Richards, Joshua Rieben, Payton Rihm, Mitchell Riley, Delaney Roberts, Starr Robinson, Marcia Rodgers, Isabelle Rodriguez, Davin Rose, Teaira Russell, Brooklynn Saul, Alyssa Scarff, Nolan Schatz, Kailey Schwartz, Lily Secor, Kimora Shavers, Dana Shehadeh, Alex Siefert, Eli Siehl, Janessa Simon, Waylon Slusser, Cyleigh Smith, Maddison Smith, Elizabeth Snouffer, Hannah Staup, Christina Steiner, Ezra Stevenson, Colin Stickle, Kalynn Stovall, Au’ Bren Strickland, Sydney Strickland, Riley Sucher, Brandon Swafford, Jayden Swartzel, Adelaide Tamas, John Taylor, Bethany Thompson, Kailey Toops, Tanner Toops, Ellery Torrence, Ava Tracy, Raylin Turner, Cameron Tyree, Brian Vann, Dominick Voigt Sandoval, Patrick Voigt Sandoval, Terant Wadino, Kaylei Walhay, Tiaonna Walton, Liberty Ward, Kaylee Warden, Brady Weaver, Jake Webb, Ashley Weiss, Lauren Wells, Hailey Wheeler, Grace White, Avan Wilcox, Alexis Willeng, Bethany Williams, Brenna Williams, Addison Wilson, Alexis Wilson, Madison Wilson, Emersyn Wise, Addyson Wissing, Shealyn Witt, Mason Wolf, Brayden Worman, Crystal Yingst, Te’rene Young, Daniel Zornes.

Grade 11: Abdira’uf Abas, Theodora Ahumaraeze, Israa Ali, Noah Allen, Payton Anderson, Trudie Arling, Lacy Armstrong, Paige Auxier, Caleb Bannister, Jacob Beck, Lauren Bellish, Josiah Belton, Karson Bjurman, Emily Bole, Arnold Bolender, Leila Boyce, Logan Brock, Amelia Brown, Stephen Brown, Devyn Burgess, Jesse Cade, Mckenzie Carter, Celeste Chambers, Gabrielle Cole, Ian Cordoba, Benjamin Dawson, Rylen Dellinger, Drew Dennis, KaeBrien Derriso, Jaspal Dhindsa, Alena Dien, Siga Diop, Abigail Doogan, Amyia Dozier, Cassie Dranschak, Da’Vaughn Edmonds, Chloe Egona, Nasir Eloi, Miya Enochs, Ryan Fitzgerald, Amanda Flory, Dakota Flory, Owen Franks, Skylar Frary, Kaylee Fritz, Sophia Fritz, Julia Gau, Mia Getter, Michael Goffinet, Sophia Gorretta, Zavier Green, Amarie Gregg, Kiersten Griffith, Juliana Gunn, Carilyse Hall, Hannah Hall, Makayla Halter, Autumn Hardin, Alexander Hardy, Mia Hayden, Kalib Haynesworth, Garrison Hefelfinger, Brynne Henderson, Makayla Hibbard, Jacob Hobbs, Zoey Hodge, Alexis Hutton, Allison Ivey, Jesse James, Ava Jenkins, Curtis Jenkins, Makinley Johnson, Alivia Jones, Edward Jones, Emily Jones, Tyler Jones, Robert Karban, Morgan Kee, Erin Kelsey, Karina Khailudayeva, Austin King, Ava-Kay Kirk, Jayda Kizer, Aaliyah Knight, Emma Lancaster, Shannen Lankford, Kuiera Lawrey, Kyran Lee, Madison Liu, Ashlyn Long, Kira Ly, Emily Magill, Kirsten Manding, Libbi Mergler, Elli Metzger, Christian Moncrief, Julian Morgan, Jackson Morgret, Elliot Moyer, Bienfait Mugisha, William Muschell, Jaunna Nichols, Yvonne Nyiramahirwe, Fahila Oluyitan, Terinn Osborne, Morgan Pendleton, Alina Perkins, Carson Peters, Micah Peters, Kendal Preiss, Clayton Prewitt, Darynn Pribe, Savannah Puckett, Matilde Ravagli, Avery Rieger, Kennedi Robinson, Evelyn Rombke, Jamir Ross, Joshua Rucker, Joshua Russell, Kymani Sanford, Payton Schneider, Hannah Scott, Bridget Scranton, Madeline Seibert, Makenzie Shellabarger, Quin Singleton, Leah Sink, Kylah Skaroupka, Nevaeh Stevenson, Carson Stone, Gabriel Strobel, Kendall Sullins, Willson Taylor, Iyanna Thompson-Carson, Ethan Valentine, Serenity Vangorden, Marcos Velasquez, Kyren Viverette, Caiya Walder, Shelby Walker, Riley Wallerius, Tamia Washington-Malcom, Koletin Watson, Isaac Webb, Jayla Weeks, Cailynn Wilkinson, Aubrey Williams, Conner Wilson, Sydney Wilson, Abigail Zaleski

Grade 12: Worship Akpan, Summer Alsharab, Gabriel Alvarado, Trinity Ancrum, Devin App, Dakota Arnett, Kalon Artis, Macy August, Charlotte Ayton, Jacob Bartlett, Colin Batten, Aspen Baumer, Andrew Blackwell, Sierra Blessing, Kollin Borger, Jared Borgmeier, Gene Boyce, Mallory Branek, Kailee Brooks, Grace Brown, Amari Bumpus, Aric Burke, Dorian Candler-Bass, Drew Carver, Devin Chivers, Tyler Coleman, Katherine Conner, Anthony Conti, Paris Coogler, Jordan Cortner, Rayna Crickmore, Troy Crosby, Jalyn Cummings, Ethan Curry, Vincent Davidson, Reed Diller, Tessa Dillon, Madisyn Dorko, Nicholas Driver, Lauren Duvall, Alexa Edwards, Kyran Ellington, Morgan Evans, Camden Everett, Amirah Farraj, Hannah Fea, Ketura Ferjuste, Emma Filburn, Allison Fletcher, Amy Flores, Lindsay Frederick, Jaida Garrett, Caden Geiger, Drake Givens, Nigel Glover, Joshua Goffinet, Kyle Goodwin, Khaliah Gorham, Chermak Green, Elijah Greene, Christian Gross, Kourtlyn Gunter, Christopher Gwynne, Rian Haag, Abby Hager, Ryan Harmon, Gabriel Harris, Ja Kayla Harris, Elijah Hergenrather, Dylan Hitchcock, Colin Holley, Espin Hollon, Brandon Hoops, Tochi Ibe, Caden Islam, Nigel Jackson, Connor Jasinski, Eugene Johnson, Abigail Jones, Brian Jones, Shiann Joslin, Avery Knerr, Olivia Koontz, Cadence Kuntz, Owen Kurylowich, Sarah Kuykendall, Koya Ladd, John Mark Larck, Larry Lockwood, Aidan Lownsdale, Payton Lupton, Kassidy Magill, Chloe Maiken, Hannah Marath, Ashlee Martin, Brooke Martin, Noah McClure, Cardie McCormick, Sierra McFarland, Samantha McGilton, Ryan McGinness, Zachary Meeds, Benjamin Merrell, Emily Michel, Dominic Miller, Grace Miller, Siobhan Miller, Macy Million, Anthony Mitrousis, Jacob Morton, Jordan Mote, Eliana Murphy, Joshua Murphy, Kayla Myers, Carly Neal, Reagan Nguyen, Taylor Nichols, Leo Nicholson, Mariana Nunez, Kelechi Nwanoro, Ava Oberer, Luke Patterson, Christian Pendleton, Caroline Peters, Mason Pirwitz, Evan Pollard, Jacob Presley, Connor Price, Kyle Quillen, Mya Rayburn, Audrey Rickmon, Donika Rieben, Jacob Rieben, Lukas Rieben, Doris Robles, Emma Roe, Nicholas Saltsman, Muhammed Samb, Layken Schatz, Lauren Schatzley, Katie Schmitz, Nathan Schommer, Carlee Schroeder, Connor Scoville, McKenzie Searcy, Tucker Sereika, Brandon Shafner, Adriana Sheets, Mia Sheets, Amelia Sherman, Andrew Shingler, Ryan Siders, Tristan Simmons, Brenna Smart, Blake Smith, Conner Smith, Emma Smith, Javon Smith, Troi Smith, Stella Sowers, Cody Springer, Ethan Stickle, Alexander Stone, Kinsey Stormer, Ryan Stowers, Tyrin Sturdivant, Camryn Surratt, Nathan Teller, Dien Tran, Giang Tran, John Tran, Ty Treherne, Jordan Tucker, Kaley Underwood, Sindy Valladares, Courtney Van Winkle, Joelis Velez Burgos, Seth Via, Troy Voiles, Kyla Ward, Monn’yea Washington, Jace White, Hannah Wilkins, Yuania Wilkinson-Harper, Avalon Williams, Charles Williams, Brennan Wilson, Jordyn Wilson, Alaina Woellert, Anna Woodard, Alexis Wright, Luke Zile, Mark Zile.

MVCTC Grade 11: Anais Acevedo Feliciano, Dylan Allamon, Eden Allen, Courtney Benton, Josiah Bergjord, Jackson Berter, Jack Bradley, Zachariah Clements, Breanna Cospy, Austin Daugherty, Epic Diffenderfer, Toby Doss, Megan Erb, Nathan Ferrel, Nathan Forrest, Emma Glick, Stewart Guthzeit, Trevor Haire, Alex Harlow, Donovan Jones, Arianna Kamealoha, Landen Keily, Mohamed Koumsongo, Mercy Miller, Lillian Poock, Simiah Rucker, James Sartin, Seth Schmaltz, Justin Schmitt, Alyssa Schroeder, Quinlan Singleton, Te’Shaina Smith, Brayden Springer, Blake Staddon, Luke Stamps, Austin Sullivan, Kalib Swafford, Isaac Testerman, Skyler Vest, Gavin Wheeler.

MVCTC Grade 12: Mikayla Aaron, Brent Anspach, Sha’maria Barton, Annabel Beach, Michaela Cash, Darryl Clay, Rose Combs, Brooklyn Danes, Mariah Dare, Ethan Davis, Nicholas Davis, Zoey Dillard, Yaiznelle Dorta Perez, Leyah Dworsack, Katherine Eggleston, Sophia Fisher, Emily Gau, Lana Gray, Jozie Gross, Mackenzie Hart, Dylan Hawley, Kylynn Hoover, Jessica Houseman, Ryan Howell, Alynn Hunter, Gabriel Kirk, Ravyn Knoth, Cole Kossoudji, Isabel Martinez Metzger, Mallorie Maxwell, Mitchell McFall, Vincent Perkins, Lily Rice, Koryn Richardson, Noah Riley, Bre’yana Ruffin, Michael Salone, Joshua Sanders, David R. Sharp, Hunter Smart, Joshua Smith, Kaylie Spitzer, Jaxon Stacy, Daniel Staup, Kayla Stenton, Eric Taylor, Emily Van Luvender, Ryleigh Whittaker, Aaliyah Wilson, Serita-Soledad Wortman.